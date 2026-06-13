Ядерний вибух у космосі може вивести з ладу до третини супутників на низькій орбіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю командувача Космічного командування Бундесверу генерала-майора Міхаеля Траута для Politico.

Траут оцінив імовірність появи у Росії ядерної зброї в космосі як крайній сценарій ескалації.

“На самому верху ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті”, – сказав генерал.

На запитання, чи вважає він такий сценарій реалістичним, командувач відповів: “Я не можу цього виключити”.

За словами Траута, ядерний вибух у космосі не виглядав би як звичайний удар по Землі, однак його наслідки можуть бути руйнівними для сучасних суспільств і військових, які покладаються на супутники для зв’язку, навігації, банківської справи, транспорту, прогнозування погоди та військового цілевказання.

“Якщо щось подібне до Starfish Prime станеться сьогодні, до третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті може перестати функціонувати протягом наступних тижнів і місяців”, – сказав генерал, маючи на увазі висотне ядерне випробування США 1962 року.

Це, за його словами, загострить проблему космічного сміття та збільшить ризик каскадних зіткнень – так званого ефекту Кесслера.

“Цілком можливо, що певні орбітальні висоти більше не будуть придатними для використання протягом десятиліть”, – попередив Траут.

Командувач Бундесверу зазначив, що загрози в космосі “значно розвинулися” за останні роки – від глушіння GPS і лазерів до фізичних атак на супутники.

Електромагнітні перешкоди та лазерні атаки вже є щоденною реальністю на нижчому рівні ескалації.

“Найкращим прикладом є глушіння GPS у Балтійському регіоні”, – сказав Траут, додавши, що це впливає на цивільну авіацію та морське сполучення.

Реакція Німеччини, за словами Траута, не може бути стриманою.

“Ви не виходите на арену лише зі щитом. Дійсний засіб стримування завжди має активний, наступальний компонент”, – наголосив він.

Генерал уточнив, що “наступальний не означає агресивний”, однак Німеччина повинна мати змогу перехопити ініціативу в конфлікті. Це включає дії проти космічних систем противника – не обов’язково на орбіті, а по всій інфраструктурі, яка забезпечує роботу супутників, від наземних станцій до глушників.

Бундесвер планує придбати:

некінетичні системи, зокрема глушилки та лазери;

інспекційні супутники;

у довгостроковій перспективі – космічні літаки для захисту німецьких супутників, інспектування ворожих систем і потенційних дій проти них.

Берлін також планує створити суверенне військове супутникове угруповання зв’язку в рамках програми SATCOMBw 4 – воно має задовольнити зростаючий попит Бундесверу на безпечне з’єднання.

Траут підкреслив, що програма не конкуруватиме із системою захищеного зв’язку IRIS² Євросоюзу.

“Ми не розглядаємо IRIS² як конкуренцію, а як доповнення”, – сказав командувач.

За його словами, власне угруповання Німеччини зніме навантаження з системи ЄС і залишить більше пропускної здатності для інших.

Берлін також планує залучити до користування мережею “якомога більше європейських партнерів”, особливо країни, які не можуть або не хочуть будувати власне супутникове угруповання.