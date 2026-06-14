Україна здобула два золота у перший день фіналів на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, пише УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

“Золотий український дубль у перший день фіналів на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, що проходить у Монтемор-у-Велью (Португалія)”, – вказали у міністерстві, перелічивши:

золото – Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м);

золото – Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (каное-двійка, 200 м).

В колекції Людмили Лузан, як повідомляється, уже 14 медалей чемпіонатів Європи, з них 6 – найвищого гатунку. Анастасія Рибачок має 4 нагороди континентальних першостей, в тому числі 3 золота.