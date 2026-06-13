Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що найближчими тижнями може розпочатися діалог між Європою та росією щодо війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю фінському мовнику Yle, передає УНН.

За словами Стубба, наразі існують неофіційні сигнали про готовність москви до контактів із європейськими країнами. Він зазначив, що між сторонами продовжують діяти як дипломатичні, так і неформальні канали зв’язку.

Президент Фінляндії наголосив, що Україна зараз перебуває у сильнішій позиції, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни, тоді як Сполучені Штати значною мірою зосереджені на ситуації навколо Ірану.

Я хотів би, щоб Європа повернулася до переговорів і відновила діалог. Якщо європейські інституції не зможуть цього зробити, рішення, ймовірно, буде ухвалене 18 липня на саміті Європейської ради – заявив Стубб.

На його думку, до потенційного формату діалогу могли б увійти найбільші європейські держави – Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія, а також одна з країн, що межує з росією, зокрема Польща.

Стубб зазначив, що Європі необхідно сформувати розуміння того, якою буде зовнішня та безпекова політика росії у майбутньому.

У певний момент діалог потрібно буде відновити як на європейському рівні, так і, у випадку Фінляндії, на двосторонньому рівні – додав президент Фінляндії.