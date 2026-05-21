Великий адронний колайдер у ЦЕРН кардинально змінив наші уявлення про походження та будову Всесвіту. Зараз є плани побудувати колайдер набагато більшого масштабу, і вчені загалом підтримують цей проєкт.

Уже понад 70 років розташований під Женевою на швейцарсько-французькому кордоні ЦЕРН (CERN) залишається головною світовою лабораторією в галузі фізики елементарних частинок. Він спирається на співпрацю 25 держав-членів ЦЕРН, внесок 10 асоційованих членів, а також на підтримку спостерігачів, серед яких знаходяться США та Європейський союз. В основі філософії ЦЕРН лежить загалом проста ідея: є наукові питання, на які жодна країна світу не може відповісти самостійно. З чого складається Всесвіт? Чому матерія взагалі існує? Що сталося в першу мить після Великого вибуху?

У 2012 році вчені, які працювали на Великому адронному колайдері, оголосили про відкриття давно передбаченого бозона Хіггса, частинки, яку іноді називають «частинкою Бога», адже саме пов’язане з нею «поле Хіггса» надає масу елементарним частинкам. «Без бозона Хіггса нас би всіх тут просто не було», — каже Фабіола Джанотті, яка протягом останніх 10 років очолювала ЦЕРН на посаді Генерального директора. Але це відкриття, давши відповіді на старі питання, одразу ж поставило нові, а Великий адронний колайдер вже поступово виходить за межі можливого.

І тепер ЦЕРН планує, мабуть, найсміливіший крок у своїй історії, маючи намір побудувати новий прискорювач, який буде майже вчетверо більшим за нинішній андронний колайдер. Його тунель має пролягати на глибині близько 200 метрів під Женевським озером і річкою Роною. Так званий Майбутній кільцевий колайдер (Future Circular Collider, FCC) повинен за планом почати роботу в 2040-х роках, і якщо цей проєкт буде реалізовано, то FCC стане наймасштабнішою науковою експериментальною установкою, коли-небудь створеною людиною.

Вартість будівництва FCC оцінюється приблизно в 19 млрд доларів. Залишилося тільки знайти ці гроші, що буде вельми непросто з огляду на нинішню складну геополітичну ситуацію.

