У середу, 20 травня, під час робочого візиту до Швеції міністру закордонних справ України Андрію Сибізі було передано унікальну репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, виготовлену вручну майстрами Музею шведської армії.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард ми домовилися про це ще минулого року в Ужгороді, і я вдячний їй за реалізацію цих домовленостей, — зазначив глава МЗС. – З початку цієї війни ми винесли свої уроки. І один із них полягає в тому, що культура є частиною нашої національної безпеки. Наша мова, ідентичність і культура — це наша зброя».

Українська сторона високо цінує підтримку Швеції та висловлює вдячність Музею шведської армії і шведським майстрам за створення автентичної репліки цього унікального артефакту.

Довідково: після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей, де зберігається протягом століть.

