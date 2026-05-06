В Україні розпочато постачання до війська бойових квадроциклів, що адаптовані до застосування в бойових умовах і можуть суттєво підвищити ефективність виконання підрозділами бойових завдань.

Про це повідомляє Defence Express

Група компаній GROUND FORCE розробила, поставила на виробництво та розпочала постачання квадроциклу ATC Nord 1000 – першої вітчизняної машини цього класу, спроектованої з урахуванням реальних потреб українських військових.

На відміну від імпортних аналогів, що адаптуються під армійські потреби «заднім числом», ATC Nord 1000 будувався під бойові умови із самого початку.

Кожен елемент конструкції ATC Nord 1000 відповідає умовам бойового застосування

Конструктори врахували досвід реальних бойових дій: машина отримала броньований захист радіатору та силового агрегату з варіатором від осколків і протипіхотних мін, а також шноркелі для форсування водних перешкод без ризику для двигуна.

Головною перевагою українського бойового квадро циклу є не окремі опції, а системний підхід інженерів GROUND FORCE до задоволення потреб військових. Кожен елемент конструкції ATC Nord 1000 відповідає умовам бойового застосування.

Український бойовий квадроцикл ATC Nord 1000 має броньований захист радіатору та силового агрегату з варіатором від осколків і протипіхотних мін

Зокрема, на квадроциклі встановлені сталеві диски замість алюмінієвих – менше пошкоджуються, легше ремонтуються в польових умовах без спеціального обладнання. Також машина отримала десятишарові грязьові шини з розширеною колією на 70 мм. Завдяки цьому досягається краща стійкість на нерівному ґрунті, забезпечується вищий ресурс у жорстких умовах бездоріжжя.

Привід Visco-4Lok із блокуванням переднього диференціала забезпечує впевнений рух бойового квадроцикла у болоті, піску та на крутих схилах. Поряд з цим радіатор системи охолодження встановлено у верхній частині кузова – завдяки цьому він не забивається брудом при форсуванні перешкод.

Інженери GROUND FORCE передбачили встановлення на українському бойовому квадроциклі збільшеного відкидного багажнику, що забезпечує можливість перевезення пораненого, вантажів, боєприпасів. Борти багажника формують рівний майданчик.

На ATC Nord 1000 встановлено збільшений відкидний багажник, що забезпечує можливість перевезення пораненого, вантажів, боєприпасів

Не забули інженери і про ергономіку застосування квадроцикла. Зокрема, машина обладнана електропідсилювачем керма, що знижує втому водія під час тривалих рейдів. Також на борту квадроцикалу встановлено USB та розетки 12V, LED-оптика, 5-дюймовий TFT-дисплей, що забезпечує повну готовність до цілодобового застосування.

Квадроцикл ATC NORD 1000сертифікований за українськими технічними умовами та отримує VIN-код при поставці.

Виробник пропонує умови DDP – доставку безпосередньо до замовника, оплату протягом 10 днів після отримання партії. Строк виготовлення – 60 днів. Колір – за вибором замовника з восьми доступних варіантів. За індивідуальним замовленням встановлюється додаткова вантажна платформа довільних розмірів.

Група компаній GROUND FORCE вчасно та професійно виконує контракти, та на цей час поставила Силам оборони України та виконує гарантійне обслуговування сотень транспортних засобів, що адаптовані під потреби військових.

Українська група компаній GROUND FORCE об’єднує ряд підприємств з багаторічним досвідом розробки, виробництва, та експлуатації в галузі машинобудування. Основні напрямки діяльності GROUNDFORCE: проектування, розробка, та серійне виробництво спеціалізованих автотранспортних засобів, їх переобладнання та дообладнання; імпорттранспортних засобів: пікапів, квадроциклів, баггі , тягачів,тралів та іншої високопрохідної техніки; постачаннязапчастин, вузлів та агрегатів.

