У низці регіонів Росії заявили про скасування парадів на 9 травня, а також введення додаткових обмежень на святкування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

Згідно з опублікованою інформацією, щонайменше в 15 регіонах РФ повністю відмовилися від проведення парадів 9 травня.

Йдеться про Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Брянську, Ростовську, Саратовську, Рязанську, Калузьку, Орловську, Псковську, Новгородську, Нижегородську і Ленінградську області, а також про Краснодарський край і Чувашію.

У столиці Росії цього року парад пройде без військової техніки – подібне відбувається вперше з 2007 року. У Санкт-Петербурзі також відмовилися від демонстрації бронетехніки.

У низці регіонів додатково введено обмеження, включно зі скасуванням салютів і перебоями з доступом до інтернету в дні проведення заходів.

Акцію “Безсмертний полк” у більшості суб’єктів РФ переведено в онлайн-формат. Такий підхід уже застосовувався раніше, проте тепер він стає основним варіантом проведення заходу.

Масові зміни формату святкування почали вводитися з 2022 року після початку повномасштабної війни проти України. До цього подібні заходи застосовувалися лише в період пандемії коронавірусу.

Інформація про запроваджені обмеження сформована на основі заяв регіональної влади та повідомлень офіційних російських ЗМІ станом на 6 травня 2026 року.

