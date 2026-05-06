«МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі «військовими компаніями». Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів сьогодні про підготовку змін до законопроєкту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей уже в цій роботі – не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, бізнесу. Дякую всім за небайдужість. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю…

Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави – пропозицію, яку ми дали Росії, – про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями.

Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1533-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський зустрівся з керівником ГУР і дав розвідці окремі завдання щодо російської системи ППО