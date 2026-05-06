В українській армії є люди, яким не потрібне гучне визнання. Майор Ольга Братута – одна з них. Заступниця комбата з артилерії 1 батальйону 120 ОБр ТрО ЗСУ, офіцерка, яка говорить просто, думає тверезо і командує без крику.
Її підхід до війни – не про героїчні гасла. Він про ефективність, відповідальність і… комфорт.
«Я не підвищую голос – і мене чують»
Перше, що впадає в око – її спокій.
Вона не говорить голосно, не підкреслює свій статус і не намагається виглядати жорсткішою, ніж є. Але при цьому її стиль командування не має нічого спільного зі слабкістю.
– Я сама по собі спокійна і врівноважена людина, – каже пані Ольга. – І це, напевно, мій великий плюс. Я не підвищую голос на підлеглих, не переходжу межу, а стараюся спілкуватися з ними на рівних.
Саме тому, додає вона, і слухають.
Але це не означає м’якості.
– Я строгий командир. Для мене виконання бойового завдання – перш за все. Важливо чітко пояснити людям, що саме вони мають зробити, чому і навіщо.
Її підхід – це не про дисципліну заради дисципліни. Це про ясність і відповідальність.
Жінка в армії: «треба бути на голову вище»
Ольга не уникає теми, яка досі залишається чутливою.
– Якщо ти жінка, тобі треба бути на голову вище чоловіка, щоб показати, що ти щось можеш.
Вона прямо говорить про упередження, з якими доводилось зіштовхнутись.
– Не завжди тебе сприймають як належне. Не завжди дивляться на твої навички. І навіть осуджують саме бажання бути у війську.
Але замість того, щоб доводити щось словами, вона доводить справою.
– Я розумію, що я на своєму місці. І думаю, мій особовий склад зі мною погодиться.
Командна робота замість «героїв»
Попри звання і посаду, вона категорично відмовляється від образу «богині війни».
– Це не робота однієї людини. Це командна робота.
Для неї ключове – не індивідуальна роль, а взаємодія.
– Якщо є команда, є результат.
І це не просто слова: пані майорка говорить про свій підрозділ як про систему, де кожен розуміє свою роль і відповідальність.
Війна як постійне навчання
Одна з найчіткіших позицій Братути – війна не пробачає застою.
– Якщо ти не вчишся – ти програєш.
Вона підкреслює: сучасна війна змінюється постійно – технологічно, тактично, організаційно.
– Якщо ми не будемо розуміти, як протидіяти новим технологіям ворога і як робити краще, ми просто зупинимося і програємо.
У її підрозділі навчання — не формальність, а система:
- регулярні виїзди на курси,
- розвиток безпілотного напрямку,
- постійне оновлення знань.
– Навчатися можна і на позиціях, але базу треба мати.
Страх і контроль
Пані Ольга не романтизує війну – і не заперечує страх.
Але пояснює його просто і раціонально:
– Страх зникає, коли ти розумієш мету.
І додає:
– Підготовка та знання – це те, що його зменшує.
Її підхід до «безстрашності» жорсткий:
без розуміння ризиків і планування це не сміливість, а нерозсудливість.
– Ти маєш думати головою, прораховувати умови, розуміти всі фактори. Тоді ти можеш діяти спокійно.
«Солдат має воювати в комфорті»
Найнеочікуваніша теза звучить майже буденно:
– Моя батарея воює з комфортом.
І це не жарт.
Для Братути комфорт – це не розкіш, а необхідна умова ефективності.
– Якщо є бажання – знаходяться можливості.
У її підрозділі:
- облаштовані позиції,
- продуманий побут,
- нормальні умови для життя навіть у зоні бойових дій.
І навіть більше.
– Мій особовий склад пече хліб.
Так, прямо на позиціях.
– Були труднощі з доставкою, і хлопці організували все самі: борошно, дріжджі, вода –
і печуть для інших підрозділів.
Це звучить майже нереально, але для неї це показник головного – здатності організувати життя навіть у найскладніших умовах.
Армія як середовище
Попри поранення, вона не сумнівається, куди хоче повернутися.
– Я чекаю моменту, коли повернуся до своїх хлопців.
Вона говорить про армію як про місце, де їй зрозуміло і комфортно.
– Цивільне життя і армія – це дві різні історії.
І додає чесно:
– Зараз мені складно в цивільному житті. В армії мені комфортніше.
Бо там усе чітко:
- є завдання,
- є відповідальність,
- є команда.
Про майбутнє — без альтернатив
Коли мова заходить про життя після війни, вона не вагається.
– Я не бачу себе ніде, крім як в армії.
Її амбіція звучить спокійно і без пафосу:
– Дослужитися до генерала.
Це не гучна заява – це логічне продовження того, що вона вже робить.
Війна без пафосу
Історія Ольги Братути – це не історія «героїні» в класичному сенсі.
Це історія людини, яка:
- мислить системно,
- працює командно,
- не боїться відповідальності,
- і не потребує зайвих слів.
Її підхід до війни – простий і жорсткий водночас:
менше емоцій – більше результату.
І, можливо, саме тому її батарея справді воює з комфортом.