Росія оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні “Кура”, що в Усть-Камчатському окрузі, у період з 6 по 10 травня. Під час цих випробувань плануються запуски ракет, які можуть нести ядерний заряд, повідомляє 1news.com.ua.

На час випробувань заборонено перебування людей, а також переміщення будь-якої техніки в цьому районі. З цим пов’язане повідомлення Міністерства з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Полігон “Кура” є військовим об’єктом, що розташований на півночі Камчатського краю. Це зона, де проходять тестування міжконтинентальних балістичних ракет, які запускаються з інших полігонів або космодромів Росії.

Будівництво полігону розпочалося у 1955 році, а в експлуатацію він вступив у 1957 році. Перший пуск ракети зафіксовано 21 серпня 1957 року; загалом, протягом 1964 року було здійснено 136 пусків.

О останні роки Росія активізувала використання полігону для випробувань ракет, здатних нести ядерний заряд.

27 вересня 2005 року тут вперше успішно випробували твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету “Булава”, призначену для стратегічних підводних ракетоносців. У травні 2024 року її ввели до складу арсеналу. Наразі Росія має сім атомних підводних човнів, кожен з яких оснащений 16 ракетами “Булава”.

На цьому ж полігоні проходили випробування ракети “Сармат”, перший запуск якої відбувся 20 квітня 2022 року.

19 лютого 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія провела навчання стратегічних сил стримування.

На полігоні також тестують удари крилатих ракет, запущених зі стратегічних ракетоносців Ту-95МС, що є частиною російської ядерної тріади. 26 жовтня 2022 року тут відпрацьовували сценарій масованого ядерного удару у відповідь на атаку супротивника.

Останні навчання стратегічних сил відбулися 29 жовтня 2024 року, коли по полігону “Кура” було випущено ракету “Ярс” за участю російського лідера Володимира Путіна.

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року Збройні сили РФ також запустили ракету “Ярс” з космодрому “Плесецьк”, плануючи три пуски, однак вдалось реалізувати лише один.

Тодішній міністр оборони Росії Сергій Шайгу зазначив, що метою навчань було відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь на атаку противника. РС-24 “Ярс” є стратегічним комплексом для запуску міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою. Один з пробних пусків здійснено у березні 2024 року на космодромі “Плесецьк”.

