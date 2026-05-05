Виведення американських військ та рішення не розгортати крилаті ракети «Томагавк» продовжують викликати критику в Німеччині. Політик ХДС Родріх Кізеветтер закликає до розробки альтернативи – з іншою країною.

Про це повідомляє Tagesschau.

Експерт ХДС з питань оборонної політики Родріх Кізеветтер назвав рішення не розгортати крилаті ракети «Томагавк» у Німеччині «величезною помилкою». Рішення американців не розгортати звичайні ракети середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії «має значення для нашої безпеки», – заявив Кізеветтер у ранковій програмі новин ARD. Кізеветтер назвав рішення не розгортати ракети «Томагавк» «набагато серйознішим», ніж оголошене виведення тисяч американських солдатів з Німеччини. Це виведення було оголошено та заплановано задовго до цього. Це «справжня проблема», – сказав Кізеветтер: «Ми послаблюємо себе».

Крилаті ракети, на відміну від балістичних ракет, повністю керовані та мають безперервний рух. Прикладами цієї категорії є ракета «Taurus» Збройних сил Німеччини та система «Storm Shadow», яка вже розгорнута в Україні.

Кізеветтер закликає до розробки альтернативи. Кізеветтер вважає, що рішення не мати крилатих ракет “Томагавк” у Німеччині порушує інтереси безпеки НАТО. “Але набагато важливіше те, що це надсилає сигнал Путіну, оскільки він порушив Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності у 2017 році”, – сказав Кізеветтер.

Він додав, що вони кілька років чекали на російські сигнали про те, чи можливі переговори. “Росія не веде переговори; вона створює факти”, – продовжив він. “І той факт, що ми зараз по суті відмовляємося від програми модернізації звичайного обладнання, є величезною помилкою”, – сказав експерт з оборонної політики.

Він стверджував, що рішення полягає в тому, щоб «розробити щось подібне разом з Україною, щоб такі системи були доступні до 2030 року».

Канцлер Фрідріх Мерц у неділю підтвердив, що розгортання крилатих ракет «Томагавк», обіцяне попередником Трампа Джо Байденом, спочатку не відбудеться. «Самі американці наразі не мають достатньої кількості», – сказав Мерц. Однак він додав, що можливість для розгортання «ще не вичерпана».

Експерт з безпеки: «Ми можемо скотитися до шантажу»

Експерт з безпеки Ніко Ланге також закликав до альтернативи американським ракетам середньої дальності у Süddeutsche Zeitung: «Якщо американські ракети не будуть розгорнуті, нам потрібна німецька чи європейська, або принаймні дистанційна зброя, незалежна від американських рішень, яка забезпечує звичайне стримування», – сказав Ланге.

З 2018 року достеменно відомо, «що російські ракети «Іскандер» розміщені в Калінінграді та загрожують нам», – заявив експерт. Якщо розгортання американських ракет не відбудеться зараз, «прогалина у стримуванні» залишиться. «Завдяки своїм ракетам у Калінінграді Росія потенційно має над нами владу, і ми можемо скотитися до шантажу», – попередив Ланге.

Парламентський комісар з питань збройних сил закликає до контрзаходів

Парламентський комісар з питань збройних сил Геннінг Отте також закликав до контрзаходів у світлі оголошеного виведення американських військ. Виведення військ є поганим сигналом для обороноздатності Німеччини та має бути компенсовано, заявив політик ХДС Der Spiegel. Він говорив про «прогалину в німецькій оборонній архітектурі». «Для Німеччини це означає, як ніколи раніше, що вкрай важливо швидко наростити власні обороноздатності».

Для США цей крок означає «відмову від інфраструктури та суспільної підтримки, яка їм вигідна», – сказав Отте. У п’ятницю Пентагон оголосив про виведення близько 5000 військовослужбовців з Німеччини протягом наступних шести-дванадцяти місяців. Президент США Трамп продовжив у суботу, пригрожуючи, що їх буде більше.