Зараз у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Херсонській та інших областях триває ліквідація наслідків нічних масованих російських ударів. Залучені всі необхідні служби.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Основними цілями були об’єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості — по них зафіксовано удари дронами та ракетами. Водночас є влучання у цивільну інфраструктуру: пошкоджені будинки, транспорт і підприємства.

-На жаль, за попередніми даними 5 людей загинуло та 39 поранених. Найскладніша ситуація на Полтавщині: внаслідок удару по об’єкту газовидобутку загинули працівники та рятувальники, ще десятки поранені. Є втрати і в Харківській області. Мої співчуття родинам загиблих.

Пропозиції про перемир’я з боку Росії залишаються лише заявами. Реальність — це нічні удари по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Ці атаки ще раз показують: захист об’єктів критичної інфраструктури і посилення протиповітряної оборони залишаються нашим ключовим пріоритетом, – підкреслила Свириденко.

Троє із загиблих – працівники Нафтогазу, повідомили в компанії.

-Цієї ночі росія забрала життя трьох наших колег і двох рятувальників ДСНС України. Наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 37 людей отримали поранення. Ворог знову масовано вдарив по газовидобувних обʼєктах Нафтогазу на Полтавщині і Харківщині. Били підступно й жорстоко — БпЛА та балістикою. Маємо значні руйнування та втрати видобутку, – повідомили у Нафтогазі.