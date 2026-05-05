Макрон заспівав La Bohème Шарля Азнавура на прийомі в Єревані на честь свого візиту. Шарль Азнавур – знаменитий французький співак вірменського походження.

До виступу Макрона приєднався президент Вірменії Ваагн Хачатурян, а прем’єр Нікол Пашинян сів за барабани.

Доти лідери обмінялися державними нагородами.

