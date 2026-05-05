Сморід, що долітає до нас у найнесподіваніший момент, здатен викликати не лише нудоту й відразу – він впливає значно глибше: і на фізичний стан, і на психіку.

Про це попереджає ВВС.

Для Елейн Корнер літній день у власному саду давно втратив будь-яку привабливість. Вона описує це відчуття як “прогулянку позаду сміттєвоза з відкритим кузовом”. Навіть щільно зачинені вікна не рятують: у її будинку в англійському Вестбері задушливий запах усе одно просочується з розташованої неподалік станції переробки відходів.

“Ми не можемо ні вийти в сад, ні просто пройтися – здається, що ось-ось знудить”, – каже колишня вчителька на пенсії.

Цей важкий, гнилісний запах знайомий кожному: коли виносиш сміття, проїжджаєш повз звалище або раптом відчуваєш нудотно-солодкий шлейф від якогось виробництва.

Але одна річ – зіткнутися з ним мимохідь. І зовсім інша – жити в ньому щодня.

Невидима загроза

Нюх традиційно недооцінюють порівняно із зором, слухом, дотиком чи смаком. Дослідження свідчать, що деякі студенти у США навіть були готові радше втратити здатність відчувати запахи, ніж відмовитися від свого смартфона.

Та йдеться не лише про дискомфорт. Наукові дані пов’язують постійний вплив різких і неприємних запахів у міському середовищі з цілим спектром симптомів: від головного болю й нудоти до утрудненого дихання та порушень сну.

Ба більше – тривале перебування в такому середовищі може мати довготривалі наслідки для психіки й фізіології.

Все більше досліджень показують: вплив запахів на наше самопочуття значно глибший і серйозніший, ніж ми звикли думати.

Запах як сигнал небезпеки

Нюх – це значно більше, ніж просто один з каналів сприйняття. Еволюційно він сформувався як система раннього попередження, що допомагає уникати хвороб і небезпек. Гнилісний запах майже завжди сигналізує про наявність бактерій – а отже, і про загрозу для здоров’я.

Саме тому нюх є частиною нашої своєрідної “поведінкової імунної системи”, пояснює Юхан Лундстрьом, професор Каролінського інституту у Стокгольмі, який досліджує запахи. По суті, наш ніс працює як вартовий: миттєво оцінює ситуацію і подає сигнал тривоги.

Підпис до фото,Нюх стежить за нашою безпекою

Мозок обробляє запахи приблизно за 300 мілісекунд – швидше, ніж ми усвідомлюємо. Тож різкі або неприємні аромати викликають інстинктивну реакцію: людина мимоволі відсторонюється від їхнього джерела.

Цікаво, що навіть приємний запах можна “забарвити” в негативний, якщо пов’язати його з небезпекою.

“Коли ми відчуваємо незнайомий запах, він майже завжди сприймається як щось негативне”, – зазначає Лундстрьом.

Ба більше, якщо аромат починає асоціюватися із загрозою, чутливість до нього різко зростає.

В одному з експериментів учений із колегами показав: коли запах поєднують із легким електричним розрядом, люди починають вловлювати його у значно нижчих концентраціях. Імовірно, саме цей механізм дозволяв нашим предкам швидко реагувати на небезпеку – навіть тоді, коли вона ледь відчутна.

Показовий приклад – запах тухлих яєць, тобто сірководень, який утворюється під час очищення стічних вод.

Людина здатна відчути його вже при концентрації близько 0,5 частини на мільярд.

Це своєрідний сигнал тривоги: у високих концентраціях цей газ є смертельно небезпечним.

Між тілом і свідомістю

Запахи – це не лише сигнали тривоги. Вони безпосередньо впливають на наш стан, поєднуючи фізіологію та емоції.

Приємні аромати (наприклад, запах лісу) можуть покращувати настрій, активуючи ділянки мозку, пов’язані з пам’яттю та емоціями.

Підпис до фото,Приємні аромати “вмикають” позитивні емоції

Втім, працює і зворотний механізм. Неприємні запахи здатні шкодити самопочуттю: вчені припускають, що вони активують блукаючий нерв – важливий канал зв’язку між мозком і внутрішніми органами, зокрема шлунком. Саме так пояснюють нудоту, слабкість чи загальне нездужання.

Остаточних висновків, однак, поки що немає: щоб точно зрозуміти фізіологічний вплив запахів, потрібні додаткові дослідження.

Не менш важливим є й те, як людина реагує на запах.

“Що сильніші тривога, роздратування чи відраза, то помітніший вплив на самопочуття”, – пояснює Памела Далтон, когнітивна психологиня з Центру хімічних відчуттів Монелла у Філадельфії, яка понад 30 років досліджує цей вплив.

Очікування небезпеки й страх підсилюють ефект, тож реакція стає не лише психологічною, а й фізичною.

Коли запах змінює життя

Постійний сморід непомітно проникає у всі сфери життя. Люди починають змінювати звички – і не завжди на краще.

Вони зачиняють вікна в спеку, уникають прогулянок, рідше зустрічаються з друзями. Такі вимушені зміни називають “неадаптивними”: вони погіршують якість життя й можуть шкодити здоров’ю.

“Це впливає на соціальне життя, – каже Елейн Корнер. – Плануєш літнє барбекю, і сподіваєшся, що цього дня не буде смердіти”.

Сприйняття запахів по-різному проявляється.

“Для одних ледь відчутний аромат стає нестерпним, для інших – майже непомітним”, – зазначає Памела Далтон, яка багато років досліджує скарги на запахи. Вік, стать, алергії та навіть куріння відіграють тут важливу роль.

Можна подумати, що з часом люди звикають до неприємного запаху, але це не завжди так. Наприклад, зловоння від сміттєзвалища може дратувати навіть після тривалого впливу.

З нейтральними або приємними ароматами справа інша: до них ми звикаємо швидко.

“Коли ви відчули запах і переконалися, що він безпечний, ви перестаєте його помічати”, – пояснює Юхан Лундстрьом.

Наш ніс здатен розрізняти трильйони запахів, але часто ігнорує ті, що не становлять загрози. Через це навіть знайомі аромати, як-от кава чи ваніль, майже половина людей не можуть впізнати під час тестів.

Боротьба з неприємними запахами

Запахи з’являються і зникають – наприклад, залежно від напрямку вітру, або відчуваються лише в окремих частинах району. Іноді проблема має локальний характер: один квартал потерпає від неприємного запаху, а сусідній – ні.

“Я можу жити на одній вулиці й навіть не підозрювати, що на сусідній пахне гнилою рибою”, – каже Аманда Джіанг, доцентка з екологічного моделювання в університеті Британської Колумбії.

Неприємні запахи поширюються нерівномірно. Бідніші райони частіше розташовані поруч зі сміттєзвалищами, сміттєспалювальними заводами або промисловими підприємствами. Дослідження в Європі та Великій Британії показують: люди з низьким доходом частіше мешкають поблизу таких об’єктів.

Підпис до фото,Неприємні запахи частіше торкаються бідніших районів

Скарги мешканців іноді приводять до змін: підприємствам доводиться скорочувати виробництво або навіть закриватися.

У світі зростають зусилля щодо контролю за неприємними запахами, хоч і нерівномірно. У Чилі, приміром, ввели нові правила для заводів із виробництва рибних кормів, а в Литві посилили норми допустимого запаху в житлових районах.

Парадокс нюху: дар і вразливість

Жити поруч з неприємними запахами важко, але є й невеликий плюс: добре розвинений нюх – важливий показник здоров’я.

Люди з чутливим носом отримують більше задоволення від їжі і навіть від інтимного життя. В одному дослідженні учасники з високою чутливістю до запахів повідомляли про яскравіші позитивні відчуття, а жінки – про частіші оргазми.

А от втрата нюху (аносмія), якою страждає близько 5% людей, навпаки – може суттєво погіршити якість життя. У таких людей зменшується апетит, змінюються харчові звички, а радість від їжі практично зникає.

Ба більше, слабкий нюх пов’язують із підвищеним ризиком смерті у літніх людей: приблизно на 46% протягом десяти років. Вчені припускають зв’язок із серцево-судинними та нейродегенеративними захворюваннями, як-от хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

Дослідники зазначають: здатність відчувати навіть неприємні запахи свідчить про те, що система нюху працює.

“Як людина, яка десятиліттями вивчає запахи, я не проти неприємних ароматів – це означає, що мій нюх функціонує”, – каже Далтон.

Але для тих, хто щодня живе серед неприємного запаху, як Елейн Корнер, це мало втішно. Для них кожен вдих – не аромат, а постійне випробування.