Генеральний директор Rheinmetall запевнив, що станом на сьогодні Німеччина перевищила США за виробничими потужностями звичайних боєприпасів. Про це пише Кореспондент.

Так, за словами Паппергера, найбільший оборонний концерн ФРН наростив виробництво військових вантажівок із 600 до 4500 на рік, боєприпасів середнього калібру – з 800 тисяч до 4 млн, артилерійських снарядів – із 70 тисяч до 1,1 млн.

Він запевнив, що Німеччина має більше потужностей із виробництва звичайних боєприпасів (не ядерних чи хімічних), ніж США.

За його прогнозом, уже найближчими роками виробництво озброєння може замінити третину робочих місць в автомобільній промисловості Німеччини, котра постає перед кризою та скороченнями.

Нині у Rheinmetall працюють 44 тисячі осіб. Протягом кількох десятиліть концерн відчував дефіцит кадрів, оскільки оборонна галузь вважалася в Німеччині непривабливою. Однак нині тенденція змінилася: за 2025 рік Rheinmetall отримав 350 тисяч заявок від кандидатів з усього світу, з них 250 тисяч – із ФРН.

До 2030 року штат Rheinmetall може зрости до 70 тисяч працівників, ще 210 тисяч будуть задіяні в ланцюгу постачальників. Це становитиме близько третини від загальної кількості робочих місць у нинішній автомобільній промисловості ФРН.

Паппергер відзначив, що наразі Rheinmetall співпрацює з 11 500 німецькими постачальниками, з яких 4500 компаній також працюють з автовиробниками.