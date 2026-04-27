Уряд Великої Британії планує створити “оборонний банк” для переозброєння своїх північноєвропейських союзників у боротьбі проти рф. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Зазначається, що ці плани можуть бути змодельовані за аналогічною схемою кредитування Європейського Союзу на суму 150 мільярдів євро, яка фінансує закупівлю зброї державами-членами блоку.

Плани щодо створення банку “Об’єднаних експедиційних сил” дозволять альянсу з 10 північноєвропейських країн НАТО фінансувати проєкти безпеки, позичаючи гроші за нижчими процентними ставками – йдеться у статті.

Вказується, що в разі реалізації банк, крім Великої Британії, обслуговуватиме 9 країн НАТО – Норвегію, Фінляндію, Швецію, Естонію, Латвію, Литву, Данію, Ісландію та Нідерланди.

“Минулого місяця три його члени – Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди – зобов’язалися розпочати роботу над новим механізмом, який буде використовуватися для фінансування багатонаціональних оборонних планів, нарощування промислового виробництва, купівлі зброї та надання військової допомоги Україні”, – пише видання.