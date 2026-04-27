Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб
танків – 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.
артилерійських систем – 40 737 (+26) од.
РСЗВ – 1 753 (+0) од.
засоби ППО – 1 354 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.
спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Дані уточнюються.