Вчитель Коул Аллен, який пішов з дробовиком на Трампа, незадовго до нападу надіслав свій маніфест, який у випадку його смерті мав пояснити оточуючим, чого він хотів.

«Привіт усім!

Схоже, сьогодні я багатьох здивував. Почну з вибачення перед усіма, чиєю довірою я скористався.

Прошу вибачення у своїх батьків за те, що сказав їм, ніби маю співбесіду, не уточнивши, що йдеться про список «Найбільш розшукуваних».

Прошу вибачення у колег і студентів за те, що сказав про особисту надзвичайну ситуацію. Коли хтось це читатиме, мені, найімовірніше, справді вже знадобиться невідкладна медична допомога, хоча навряд чи можна сказати, що я не сам довів себе до такого стану.

Прошу вибачення у всіх людей, поруч із якими я подорожував, у працівників, які мали справу з моїм багажем, а також у всіх інших непричетних людей у готелі, яких я поставив під загрозу просто своєю присутністю поруч.

Прошу вибачення у всіх, хто зазнав насильства та/або був убитий до цього; у всіх, хто страждав до того, як я зміг спробувати це зробити; і в усіх, хто може постраждати після — незалежно від того, чи матиму я успіх, чи зазнаю невдачі.

Я не очікую прощення.

Але якби я бачив бодай якийсь інший спосіб опинитися настільки близько, то скористався б ним. І ще раз — мої щирі вибачення.

Тепер про те, чому я взагалі це зробив.

Я — громадянин Сполучених Штатів Америки.

Те, що роблять мої представники, відображається і на мені.

І я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами.

Якщо бути до кінця чесним, я не був готовий миритися з цим уже давно. Просто це перша реальна можливість, яку я отримав, щоб хоч щось із цим зробити.

Раз уже я про це говорю, то також викладу свої очікувані правила дій — мабуть, у жахливому форматі, але я не військовий, тож уже як є:

Представники адміністрації (крім містера Пателя): вони є цілями, пріоритетність яких визначається від найвищого рангу до найнижчого.

Секретна служба: вони є цілями лише за необхідності, і їх слід виводити з ладу нелетально, якщо це можливо (інакше кажучи, сподіваюся, на них бронежилети, бо постріл дробом у центр тулуба сильно калічить людей, які не в броні).

Охорона готелю: не є цілями, якщо це взагалі можливо (тобто хіба що вони самі стрілятимуть у мене).

Капітолійська поліція: те саме, що й охорона готелю. Національна гвардія: те саме, що й охорона готелю.

Працівники готелю: не є цілями взагалі.

Гості: не є цілями взагалі.

З метою мінімізації жертв я також використовуватиму дроб (бакшот), а не суцільні кулі (менше проникнення крізь стіни).

Я все ж таки пройду крізь більшість присутніх тут, щоб дістатися до цілей, якщо це буде абсолютно необхідно (на тій підставі, що більшість людей самі обрали відвідати промову педофіла, ґвалтівника та зрадника, і таким чином є співучасниками), але я дуже сподіваюся, що до цього не дійде».

Нагадаємо, Все, що відомо про замах на Трампа і нападника – від New York Post (ФОТО)