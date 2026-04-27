Ворог здійснив масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси.

За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей, повідомили у ОВА.

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків – допомога та консультації щодо компенсацій.