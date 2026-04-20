Мільярдера Ілона Маска викликали до Парижа у понеділок, через розслідування про неправомірні дії, пов’язані із соціальною мережею X. Ідеться про поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та діпфейковий контент. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Як вказали у прокуратурі Парижа, Ілона Маска та колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно запросили на “добровільні допити” у межах розслідування, а інших співробітників платформи планують заслухати як свідків протягом тижня.

Розслідування стосується, зокрема, поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та діпфейкового контенту на платформі Х. Однак, окремо французькі прокурори підозрюють, що скандал навколо системи штучного інтелекту Grok міг бути сфабрикований для підвищення вартості компаній, що належать Маску перед лістингом, і попередили про це владу США.

“Ці добровільні допити з керівниками мають на меті дозволити їм викласти свою позицію щодо фактів та, де це доречно, заходи щодо дотримання вимог, які вони планують впровадити. На цьому етапі проведення цього розслідування є частиною конструктивного підходу, кінцевою метою якого є забезпечення дотримання платформою X французького законодавства, оскільки вона працює на національній території”, – заявили прокурори.

Окрім того, за даними видання, на запитання, чи ризикує Маск потрапити під санкції, якщо пропустить слухання, прокуратура Парижа відмовилася від коментарів.