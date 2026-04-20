У Фінляндії планують залучити резервістів до військових патрулів через інциденти, коли українські безпілотники, що прямували для атак на російські порти поблизу санкт-петербурга, опинялися над територією країни. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

У Збройних силах Фінляндії оголосили, що запрошують резервістів долучатися до спостережень, які забезпечує армія та інші структури у зв’язку з ризиками потрапляння українських ударних БпЛА на територію країни, у форматі навчань для поновлення навичок.

Запрошення надійдуть резервістам, які раніше погодилися брати участь у таких навчаннях.

Зазначають, що залучення резервістів дозволить використати вже наявний у них досвід, а також зменшить навантаження на служби, якщо потреба у патрулюванні буде зберігатись тривалий час.

Наразі нагляд за повітряним простором поблизу кордонів з Росією займає дуже великі ресурси армії та прикордонників, спостереження ведеться різними засобами, із суходолу і з моря.

В армії паралельно закликали звичайних людей не розголошувати інформацію про розташування чи пересування військових, зокрема у соцмережах.