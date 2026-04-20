За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті відкрив стрілянину по неповнолітній. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України.

За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому.

16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень – проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення необхідних слідчих дій та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.