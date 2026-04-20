Хочете спокійно гуляти парком і не оглядати себе щохвилини? Для цього потрібно мати під рукою ефективний засіб проти кліщів. Коштує він зовсім недорого, а всього одного флакона вистачить на весь рік, радять Добрі новини.

Правильні ефірні олії непогано відлякують кліщів під час прогулянки

Через квітневе тепло на вулицях з’явилося не лише більше людей, а ще й мільйони голодних кліщів. Вони сидять у траві, непомітні для ока. І вже чекають, як би за вас зачепитися. І не варто думати, що міський парк безпечніший за дикий ліс. Бо паразитам байдуже, де ви гуляєте. Тому краще захищатися від них для профілактики.

Чудово проти кліщів працює ефірна олія герані, яку можна дуже дешево купити в будь-якій аптеці. Там є речовини, які відлякують кліщів своїм запахом. Кліщі дуже чутливі до ароматів, тому ще за кілька метрів відчуватимуть запах геранієвої олії. Навіть якщо ви використаєте всього кілька крапель.

Як правильно наносити захист

Ніколи не капайте олію прямо на шкіру, бо може бути сильне подразнення. Ефірні олії концентровані. Наносьте цей засіб тільки на одяг, причому в тих місцях, через які кліщ зазвичай заповзає на тіло. А це ваше взуття, шкарпетки та краї штанів. Беріть по одній краплі на кожен кросівок та по одній на штанину знизу.

Найкращим вибором є ефірна олія герані, яку кліщі не люблять найбільше

Так, цього цілком буде достатньо. Навіть якщо ви весь день активно рухаєтеся, запах протримається. Кліщ аромат герані відчуває здалека. Тому він або взагалі не буде чіплятися, або відчепиться від тканини ще до того, як знайде шлях до шкіри. Це надійний засіб та повністю безпечний для організму.

Чому ефірна олія краща за хімію

Магазинні засоби зазвичай містять ДЕТА. Це досить токсична штука. У деяких людей вона викликає головний біль або навіть алергію. А ось олія герані повністю натуральна, та ще й пахне приємно для людини. А ост для кліща це потужний відлякувач. Тобто навіть якщо ви чутимете запах, то він вас не дратуватиме.

А ще така ефірна олія коштує дуже дешево. Вона в рази доступніша за професійні спреї. Її вистачить щонайменше на сезон або навіть на декілька. А якщо ви не любите герань, то є інші ефірні олії:

Лимонного евкаліпта. Має різкий цитрусовий аромат, який дезорієнтує шкідників.

Чайного дерева. Універсальний антисептик, який кліщам також не подобається.

Лаванди. Непогано підходить для захисту дітей, бо пахне м'якше, та тварин, бо менш токсична.

Кедра. Найкращий вибір для нанесення на нашийники песиків та котиків.

Тваринам краще брати кедр, бо інші ефірні олії зазвичай токсичні для їхньої печінки

Також дуже непогано проти кліщів працює звичайна ваніль. Але не ванільний цукор, а ванілін. Розчиніть пакетик у склянці теплої води, перелийте у маленький обприскувач та розбризкайте по взуттю та ногах до колін.