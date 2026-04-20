В Укргідрометцентрі попереджають про заморозки в ніч на 21 та 22 квітня

Так, вночі 21 квітня, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вночі 22 квітня в більшості областей в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Заморозки такої сили можуть пошкодити цвіт та зав’язь плодових дерев. Якщо у вас квітнуть абрикоси, персики чи вишні – вони під загрозою. Бережіть себе та свої сади!