Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Провів спеціальний селектор з усіма регіонами та за участі Премʼєр-міністра України й урядовців про підготовку до наступного опалювального сезону – передусім з безпекової точки зору.

Для всіх наших областей, міст та громад затверджені цілком конкретні плани стійкості. Це чіткі документи, які визначають, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати, щоб люди отримали гарантоване постачання тепла та електрики зимою, незважаючи на будь-які загрози.

Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року. Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей.

Сьогодні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ.

У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів: у наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи «шахедів». Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення.

Вдячний усім, хто працює вчасно і повноцінно забезпечує захист для української інфраструктури та своїх громад.