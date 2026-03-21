Україна відправила на Близький Схід власних фахівців, щоб допомогти країнам у збитті іранських дронів; вже є перші результати. Про це повідомляє BBC, пише Кореспондент.

“Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних злиттів іранських дронів в одній з країн того регіону”, – пише видання.

Проте прямий продаж і покупка українських безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Опитані виробники дронів-перехоплювачів сказали, що мають десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників.

Проте частина з них відмовились від подальших переговорів, оскільки одержали лист від СБУ на початку березня, де йшлося про заборону експорту зброї на Близький Схід та можливу кримінальну відповідальність у разі порушення цього припису.

На думку виробників, відповідальність за вирішення питання має взяти на себе керівництво держави, бо президент України Володимир Зеленський вже публічно сказав, хотів би бачити не просто купівлю зброї, в певний бартер. Тобто, щоб Київ передавав дрони, а у відповідь йому передали дефіцитні ракети до ППО Patriot.

Проте інші виробники вже зайшли у процедуру здобуття дозволу на експорт своєї зброї.