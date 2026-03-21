Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України. Про це він заявив в інтерв’ю, цитує Aktuality, пише УНН.

Фіцо заступився за угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який продовжує блокувати ухвалення кредиту для України на 90 млрд євро, аргументуючи це зупиненням постачання російської нафти через трубопровід “Дружба”.

“Віктор Орбан політично правий. Зеленський не може керувати Європейським Союзом”, – заявив Фіцо.

Прем’єр визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли Словаччина також заблокує кредит, але не пояснив, за яких обставин це може статися.

Фіцо повторив те, що зупинка роботи нафтопроводу “Дружба” спричинена виключно політичними причинами та ненавистю до рф. За його словами, російська нафта “зміцнить енергетичну безпеку” європейського континенту.

Він також прокоментував свою відмову приїхати до України на зустріч з президентом Володимиром Зеленським, заявивши, що не є “самогубцем”.

“Я не дам водити себе за носа. Ви не можете, пане редакторе, в одному реченні сказати: “Роберте, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, тож приїжджай до Києва, завітай до мене”. Я ж не настільки самогубець”, – сказав Фіцо.