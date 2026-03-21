Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна.

Команди продовжать спілкуватись і завтра. Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди.”