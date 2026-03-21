У суботу, 21 березня, у польському Торуні на чемпіонаті світу з легкої атлетики відбулися змагання із стрибків у висоту серед чоловіків.

Участь українського спортсмена Олега Дорощука стала тріумфальною, адже українець зміг здобути золото чемпіонату, пише Кореспондент.

Новоспечений чемпіон світу випередив свого суперника, Еріка Портільйо, який представляв Мексику.

Висоти 2,17 і 2,22 м, з яких стартували змагання, були взяті легко. Українець успішно їх подолав.

На висоті 2,30 м вирішувалася доля медалей. І Дорощук узяв її з першої спроби, і стрибав він першим. Незважаючи на бажання Портільйо у схожий спосіб стати переможцем, у мексиканця справа із цим не вийшла.