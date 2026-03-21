Уряд Німеччини спростив експорт обладнання для протиповітряної та морської оборони в Україну та країни Перської затоки. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt із посиланням на заяву міністерки економіки країни Катеріни Райхе, пише УНН.

Рішення ухвалено на тлі конфлікту навколо Ірану та потреби України в системах ППО, що зберігається. Нові правила також передбачають обов’язкову звітність для компаній-експортерів.

Невибіркові удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до гострої потреби в озброєннях, насамперед для протиповітряної оборони – зазначила Райхе.

Йдеться про запровадження нової генеральної експортної ліцензії терміном на шість місяців. Вона дозволить прискорити постачання озброєння без необхідності отримувати окремі дозволи.