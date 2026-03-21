Молдовські депутати підтримали денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, передає ЛБ.

Ініціатором цього рішення виступило Міністерство закордонних справ країни. Очільник відомства Михай Попшой, представляючи документи у парламенті, заявив, що засадничі принципи СНД більше не виконуються.

Зокрема, йдеться про взаємну повагу до територіальної цілісності та недоторканність кордонів, які порушує Росія своєю агресією проти України, Грузії та незаконною військовою присутністю в самій Молдові.

Попшой наголосив, що розрив зв’язків із СНД є неминучим кроком на шляху до членства країни в ЄС.

Він назвав організацію інструментом Москви для збереження впливу над сусідами та «валізою без ручки», яка робила Молдову вразливою до енергетичного та політичного шантажу. Натомість представники парламентської опозиції висловили побоювання, що таке рішення зашкодить торговельним відносинам та інтересам громадян, які працюють у країнах Співдружності.

Після остаточного ухвалення рішення державний бюджет Молдови зможе зекономити понад 3 мільйони леїв, які щороку спрямовували як внесок до бюджету СНД. При цьому країна планує продовжувати співпрацю з державами-учасницями на двосторонньому рівні та залишиться частиною низки договорів в економічній та соціальній сферах.

Загалом за останні два роки Кишинів переглянув майже три сотні угод у межах СНД, понад 70 з яких уже розірвали.