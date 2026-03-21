Правоохоронці Донеччини в ході спеціальної поліцейської операції затримали зловмисника, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов’язків. Нападником виявився 50-річний раніше судимий мешканець Слов’янська.

Про це пише Національна поліція України.

19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю).

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.