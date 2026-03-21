Російський 299 повітряно-десантний полк відпрацьовує практичні навички щодо переміщення у газовій трубі на одному з полігонів на території тимчасово окупованої Запорізької області, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Iнтерфакс.

“Тобто на цьому полігоні був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами. І зараз 299 повітряно-десантний полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку. Дійсно на цій території є декілька газогонів”, – зазначив Волошин у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами речника, росіяни зараз відпрацьовують навички пересувань піхоти і навіть певних електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, аби пересуватись в цій трубі.

У Силах оборони не виключають, що росіяни намагатимуться повторити щось подібне до їхніх дій в містах Куп’янськ Харківської області чи Авдіївка Донецької області, коли окупанти проникали в ці населені пункти по відключених газових трубах.