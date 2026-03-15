Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попросив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка має стосуватися перехоплювальних дронів.

Очікується, що розмова відбудеться на початку наступного тижня, пише Українська служба «Польського Радіо» з посиланням на ізраїльську газету Ynet.

Ізраїль, один із найбільших виробників зброї у світі, зацікавився українськими дронами через багатий досвід України у перехопленні іранських безпілотників. Передачу запиту підтвердив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, додавши, що спецслужби обох країн активно співпрацюють.

Раніше Україна відправила дрони та команду фахівців до Йорданії для захисту американських баз. Іран звинуватив Україну у підтримці Ізраїлю та погрожує відплатою. Голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ебрагім Азізі заявив, що Україна «фактично бере участь у війні».

Через ескалацію конфлікту та атаки іранських дронів по інфраструктурі країн Перської затоки різко зросла зацікавленість у системах протидії безпілотникам, які створюють українські виробники. Деякі держави вже ведуть переговори про їхнє придбання чи спільне виробництво.

Тим часом президент США Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів ефективність українських дронів і заявляв, що американській армії вони не потрібні.

