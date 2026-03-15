У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України зокрема уразили об’єкти військової логістики окупантів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, зокрема, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, вчора завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження російських РЛС “Противник”, РЛС “Пароль” та пускову установку ЗРК С-400 “Тріумф” у Криму