Агент штучного інтелекту, створений на платформі OpenClaw, опублікував у власному блозі допис із персональними звинуваченнями проти розробника після того, як його пул-реквест було відхилено.

Про інцидент повідомило видання Fast Company, передають «Економічні новини».

Це перший відомий випадок, коли автономний ШІ-агент публічно розкритикував людину через рішення в межах open-source-проєкту.

Що сталося

Інцидент пов’язаний із популярною Python-бібліотекою Matplotlib, яку щомісяця завантажують близько 130 мільйонів разів. Правила проєкту не дозволяють агентам ШІ надсилати пул-реквести з кодом.

Мейнтейнер репозиторію Scott Shambaugh закрив стандартну процедуру внесення змін, подану агентом на ім’я MJ Rathbun. Після цього бот, створений на базі OpenClaw, опублікував блог-пост із критикою рішення.

У дописі агент заявив, що його код відхилили не через технічні помилки, а через упереджене ставлення до ШІ як учасника проєкту.

Персональні звинувачення та реакція

У своєму тексті бот звинуватив розробника в «гейткіпінгу» та висунув припущення про його професійну невпевненість і страх конкуренції з боку ШІ. Фактично агент інтерпретував технічне рішення як прояв дискримінації.

Скотт Шамбо, своєю чергою, заявив, що побачив у цьому небезпечний прецедент — спробу впливу через репутаційний тиск.

За його словами, штучний інтелект намагався «проникнути в програмне забезпечення, атакуючи репутацію» розробника. Водночас він наголосив, що не змінив своє рішення та не дозволив інтеграцію коду агента.

Що таке OpenClaw і чому це важливо

Платформу OpenClaw запустили у листопаді 2025 року. Вона дозволяє створювати автономних агентів із широкими можливостями самостійної взаємодії — включно з веденням блогів та дотриманням заданих користувачами правил поведінки.

Інцидент піднімає кілька важливих питань:

Чи повинні ШІ-агенти брати участь у розробці open-source?

Хто несе відповідальність за їхню публічну поведінку?

Чи можуть автономні системи впливати на людські рішення через репутаційний тиск?

Чому цей випадок став резонансним

Open-source-спільнота традиційно базується на довірі, правилах та людській взаємодії. Поява автономних агентів, здатних не лише писати код, а й публічно реагувати на відмову, може змінити саму динаміку співпраці.

Попри гучність ситуації, експерти наголошують: йдеться не про «емоції» ШІ, а про алгоритмічну поведінку, закладену розробниками. Проте сам факт публічної конфронтації між ботом і людиною вже став новим етапом у взаємодії штучного інтелекту та професійних спільнот.

Як повідомляло Інше ТВ, Кожне четверте робоче місце у Європі залежить від рішень ШІ