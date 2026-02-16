20 лютого Польща виходить з Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін.

Про це пише «Польське радіо», передає Громадське.

Зазначається, що метою такого рішення є посилення оборони Польщі.

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська сказала, що вважає це правильним кроком. Вона наголосила, що, зокрема, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості.

«На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні», — сказала вона.

Депутатка водночас підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.

Польський Сейм проголосував за вихід з конвенції щодо заборони протипіхотних мін ще у червні.

Польща — не єдина країна, яка виходить з Оттавської конвенції. Торік свій вихід з Оттавської конвенції остаточно оформили три балтійські держави — Естонія, Латвія та Литва. На початку цього року до них приєдналася також Фінляндія.

Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції у червні 2025 року. За це рішення проголосували 299 народних депутатів.