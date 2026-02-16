У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога.

Зокрема, в ніч на 16 лютого в районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Вчора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога.

У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника.

Також у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

