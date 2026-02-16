Сьогодні, 16 лютого, вранці на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що пасажирський мікроавтобус Mercedes, який здійснював рейс «Одеса — Черкаси», зіткнувся з трактором.

Унаслідок зіткнення семеро пасажирів опинилися заблокованими в салоні через пошкодження дверей.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували двері та визволили людей.

По медичну допомогу звернувся один чоловік 1969 року народження. Інші пасажири від госпіталізації відмовилися. Водій мікроавтобуса зміг самостійно вибратися з транспортного засобу.

Обставини та причини аварії встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві авто поліції охорони на переході збило дитину. Свідки, відгукніться