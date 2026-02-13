Подія сталась вчора, 12 лютого, приблизно о 18:50 в районі перехрестя проспектів Богоявленського та Корабелів у Миколаєві. 41-річний водій службового автомобіля Renault Duster управління поліції охорони допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

Нам місці події 11-річного хлопчика оглянули медики швидкої допомоги та не виявили тілесних ушкоджень.

Сьогодні, 13 лютого, коли малолітній з батьками звернувся до медичного закладу, лікарі зафіксували травму.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, попередньо, ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-621-46-34 або 102.