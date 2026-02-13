Податкова служба Миколаївщини нагадує суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, про обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій при проведенні розрахункових операцій.

Начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області Тетяна Добренецька зазначила, що суб’єкти господарювання області дедалі активніше використовують реєстратори розрахункових операцій у своїй діяльності, надаючи перевагу сучасним цифровим рішенням.

Станом на 01 лютого 2026 року в Миколаївській області зареєстровано 20 113 реєстраторів розрахункових операцій, зокрема 4 636 апаратних РРО та 15 477 програмних РРО. Така статистика свідчить про стійку тенденцію зростання використання саме програмних РРО, які стали зручним та доступним інструментом для бізнесу різних сфер діяльності.

Програмні РРО мають низку переваг: простота реєстрації, відсутність витрат на придбання касової техніки, можливість роботи на будь-якому гаджеті та оперативна інтеграція з обліковими системами. Саме тому підприємці дедалі частіше обирають ПРРО як ефективний спосіб фіксації розрахункових операцій, – наголосила податківиця.

Фахівчиня звернула увагу, що використання РРО та ПРРО забезпечує прозорість розрахунків, захист прав споживачів та сприяє формуванню рівних умов ведення бізнесу. Податкова служба, зі свого боку, продовжує надавати платникам податків всебічну інформаційну та консультаційну підтримку з питань реєстрації, налаштування та практичного застосування РРО/ПРРО.

Фахівці податкової служби Миколаївщини постійно проводять роз’яснювальну роботу, консультації та інформаційні заходи, щоб допомогти бізнесу безперешкодно виконувати вимоги законодавства та використовувати сучасні податкові сервіси. У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області працюють «гарячі лінії» з питань реєстрації та використання РРО, – підсумувала Тетяна Добренецька.

Разом з цим, нагадуємо про роботу Офісу податкових консультантів, в якому кожен платник податків може отримати комплексну кваліфіковану допомогу у вирішенні податкових питань, у тому числі пов’язаних із використанням касових апаратів. Офіс знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Наголошуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення. У випадку здійснення системної господарської діяльності з продажу товарів (надання послуг) необхідно зареєструватися суб’єктом господарювання.

Довідково! Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» (зі змінами).