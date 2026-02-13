Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з китайським колегою Ван Ї.

Про це повідомили в МЗС.

Сибіга назвав розмову з главою МЗС Китаю «змістовною і продуктивною».

«Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв’язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України в контактах з Китаєм на найвищому рівні», — написав Сибіга.

Міністр повідомив, що говорив із представником Китаю про роль Пекіна у сприянні припиненню війни, розповів йому про ситуацію на фронті, російські атаки на енергосистему України та збитки, завдані китайським компаніям унаслідок російських ударів.

«Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Я також запросив міністра Ван Ї відвідати Україну і подякував йому за запрошення відвідати Китай», — повідомив глава МЗС України.