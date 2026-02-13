Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук колишнього заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега. Ексчиновника та його родича підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у справі про виплати за “зеленими тарифами” підприємствам на окупованих територіях.

Ростислав Шурма раніше входив до наглядової ради “Нафтогаз України”. Наразі обом братам інкримінують порушення за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Справа, яку розслідують НАБУ та САП, стосується комерційних енергогенерувальних об’єктів у Запорізькій області, що опинилися під окупацією. Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що держава могла сплатити понад 320 мільйонів гривень за електроенергію станціям, пов’язаним із братом Шурми та його колишнім підлеглим.

Сам Ростислав Шурма наразі перебуває за кордоном. Коментуючи підозру, він заявив про готовність до дистанційної взаємодії зі слідством – із Німеччини.