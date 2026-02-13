Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту.

Дякую всім, хто допомагає!