Диктатори Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко пропустять перше засідання організації Рада світу, яку заснував американський лідер Дональд Трамп. Захід пройде 19 лютого у Білому домі.

Про це пише Кореспондент.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що у графіку Путіна немає поїздки до США найближчим часом.

Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що запрошення на першу зустріч лідерів “надійшло пізно, робочий графік президента на цей період вже був спланований”. Також вона вказала на “можливі логістичні складнощі” через санкції проти Лукашенка. Білорусь на першому засіданні Ради миру представлятиме глава МЗС Максим Риженков.

Нагадаємо, Трамп вирішив створити Раду світу під своїм керівництвом для управління сектором Газа після завершення військових дій. При цьому у статуті структури описуються ширші повноваження. Зокрема, вона подається як міжнародна організація покликана сприяти “забезпеченню міцного миру” у регіонах, які торкнулися конфліктів.

За інформацією ЗМІ, адміністрація Трампа бачить у Раді миру потенційну заміну ООН і планує контролювати з її допомогою дотримання майбутньої угоди про завершення війни в Україні. Трамп запросив вступити до організації лідерів багатьох країн, зокрема й президента України Володимира Зеленського.

Передбачається, що перші три роки участі в організації будуть безкоштовними, але якщо країна пожертвує 1 млрд доларів, зможе зберегти членство і після цього терміну.