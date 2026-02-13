Головне управління ДПС у Миколаївській області зазначає, що адміністрування рентної плати регламентовано розділом ІХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Форма Податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (зі змінами). Електронна форма для юридичних осіб J08001 (щоквартальна), J08002 (щомісячна). Відповідний тип додатка забезпечує декларування податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.

Що стосується декларування рентної плати за спеціальне використання води, то у такому випадку заповнюються такі додатки до декларації:

Додаток 5 – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води. Форма J08105 (щоквартальна);

Додаток 6 – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту. Форма J08106 (щоквартальна);

Додаток 7 – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики. Форма J08107 (щоквартальна).

Рентна плата за спеціальне використання води (статті 255, 257, 258 Кодексу)

Платники – первинні водокористувачі, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів; суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Податковий період – календарний квартал.

Строки подачі звітності – протягом 40 календарних днів, за останнім календарним днем звітного періоду, за місцем податкової реєстрації (за місцем знаходження джерел).

Строки сплати – протягом 10 днів після граничного строку подання податкової декларації.

Об’єкт оподаткування – фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі; обсяг, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій; час використання поверхневих вод вантажним та пасажирським флотом, що експлуатується.

Ставки податку – використання поверхневих вод – підпункт 255.5.1 статті 255 Кодексу; використання підземних вод підпункт 255.5.2 статті 255 Кодексу; за воду у складі напоїв, для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва (підпункти 255.5.3 – 255.5.7 статті 255 Кодексу).

Рентна плата за спеціальне використання води не справляється за обсяги, визначені в пункті 255.4 статті 255 Кодексу.

Нагадуємо платникам податків, що для отримання консультацій чи роз’яснень з питань оподаткування можна звернутися на «гарячі лінії» Головного управління ДПС у Миколаївській області (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/) або особисто до Офісу податкових консультантів за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.