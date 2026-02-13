Із 2022 року з Німеччини виїхали понад 471 тисяча людей, які приїхали з України. Такі дані станом на 31 січня 2026 року повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит DW.

У відомстві також повідомили, що станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців загалом зафіксовано 1,157 мільйона осіб, які в’їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року через війну Росії проти України і яким був наданий тимчасовий захист. Серед них – близько 484 тисяч чоловіків і близько 672 тисяч жінок, з них близько 305 тисяч осіб були неповнолітніми.

“З вищевказаного числа зареєстрованих осіб з тимчасовим захистом, 85 266 були чоловіками віком від 18 до 26 років”, – наголосили у міністерстві.

У ФРН не очікують значного зменшення кількості біженців

Водночас у МВС ФРН зауважили, що не має даних про кількість людей з українським громадянством, які в’їхали до країни у січні 2026 року, оскільки ця група осіб може в’їжджати до Німеччини без візи і перебувати тут до 90 днів. Також у відомстві повідомили, що не очікують у найближчому майбутньому “значного зменшення кількості біженців, які прибувають до ЄС та Німеччини” з огляду на “триваючі військові дії та постійні російські атаки. “Однак на основі цього неможливо зробити надійні прогнози або конкретні очікування уряду Німеччини”, – наголосили в МВС ФРН.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2025 року український уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з України. Після цього кількість українців, які приїхали до Німеччини, різко збільшилася. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц принаймні двічі публічно говорив про цю проблему. Зокрема, він закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки не приїжджали до ФРН у дедалі більшій кількості.