Про це повідомила нардепка Галина Третякова.

Я не захворіла, водночас багато питань:

– як ОДНОЧАСНО захворіло більше 38 нду при тому, що за день до цього були здорові (лікування аж до крапельниці)

– як так що відсоток захворювань у службах ВРУ не ЗБІЛЬШИВСЯ (служби – навіть УДО, які на вулиці служать у мороз – мають стандартний відсоток лікарняних – щойно з блок-поста), здорові також прибиральниці (сьогодні вранці розмовляю) і працівниці столових – всі здорові.

– навіщо прес-служба ВРУ вийшла з недолугим виправдовуванням, якщо розслідування не проведено і наслідки не є зрозумілими.

– якщо це ротовірус – то чому родичі захворівших нду – ЗДОРОВІ?

– І нарешті про реакцію ТГ-каналів. Комусь ну прям дуже вигідно знищувати репутаційно законодавчий орган, який попри все – працює. Власне репутацію депутатів ВРУ планомірно нищили всі 34 роки незалежності. Нищив ВОРОГ.

Працюю далі. На своєму місці. Як і переважна більшість, – написала нардепка.

