У Чернівцях дві доби шукали 13-річну дівчинку, яка несподівано зникла. Виявилось, що її викрав 37-річний незнайомець.

Про це розповів заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

“Я не знаю, в якій машині сиджу”, – написала подрузі дівчинка, але повідомлення не було відправлено, бо її телефон та речі зловмисник викинув.

“Дві доби напружених пошуків. Піднято всю місцеву поліцію, аеророзвідку, кінологів з собаками. Ретельний аналіз записів з камер, опитані свідки. Крок за кроком оперативники кримінальної поліції йшли слідами дівчинки. Кожна деталь мала значення. Навіть нитка з шарфа дитини”, – розповів Нєбитов.

За його словами, дівчинку знайшли в одному з сіл. З нею все добре. Викрадача затримано. У його машині, на якій він викрав дитину, знайшли кайданки.

Зазначається, що у 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька не набагато старше потерпілої. Він неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, п’яну їзду тощо.