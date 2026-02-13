Офіційний інтернет-магазин Олімпійських ігор виставив на продаж колекцію під назвою «Спадщина», до якої увійшли футболки з дизайном берлінської Олімпіади 1936 року, яку нацисти використовували для власної пропаганди.

Про це пише BBC.

На футболках використали оригінальний дизайн плаката берлінської Олімпіади, автором якого був художник Франц Вюрбель. На них зображено чоловічу фігуру в лавровому вінку, Бранденбурзькі ворота та напис «Німеччина, Берлін, 1936, Олімпійські ігри». Нині футболки вже розпродали.

У Німеччині розкритикували продаж елементів одягу з таким дизайном. Речниця з питань спортивної політики фракції «Партії зелених» Клара Шедліх заявила, що Олімпійські ігри 1936 року були центральним інструментом пропаганди нацистського режиму, тож «вибір зображення є проблематичним і непридатним для футболки», якщо його подавати без контексту.

Вона звинуватила Міжнародний олімпійський комітет у «явно недостатньому розмірковуванні над власною історією».

У МОК відповіли, що, «звичайно, визнають історичні проблеми нацистської пропаганди», але хочуть пам’ятати, що на берлінських іграх 1936 року «4483 спортсмени з 49 країн змагалися в 149 медальних дисциплінах».

За словами речника комітету, історичний контекст берлінських ігор пояснювали в Олімпійському музеї в Лозанні. Крім того, із їхнім дизайном виготовили й продали лише обмежену кількість футболок.

«Ми зробили колекцію олімпійської спадщини доступною для громадськості, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну. У цій серії представлені емблеми, піктограми, плакати та талісмани з усіх видань Олімпійських ігор», — сказав він.